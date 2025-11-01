Информация за цената за W Coin (W COIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +3.51% Промяна на цената (7д) +4.18% Промяна на цената (7д) +4.18%

Цената в реално време за W Coin (W COIN) е--. През последните 24 часа W COIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на W COIN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, W COIN има промяна от +0.13% за последния час, +3.51% за 24 часа и +4.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за W Coin (W COIN)

Пазарна капитализация $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Циркулиращо предлагане 930.47M 930.47M 930.47M Общо предлагане 930,470,055.777084 930,470,055.777084 930,470,055.777084

Текущата пазарна капитализация на W Coin е $ 5.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на W COIN е 930.47M, като общото предлагане е 930470055.777084. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.84K.