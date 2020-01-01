Токеномика на VVS Finance (VVS) Открийте ключова информация за VVS Finance (VVS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VVS Finance (VVS) VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com Официален уебсайт: https://vvs.finance/ Купете VVS сега!

Токеномика и анализ на цената за VVS Finance (VVS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VVS Finance (VVS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 164.02M $ 164.02M $ 164.02M Общо предлагане: $ 94.63T $ 94.63T $ 94.63T Циркулиращо предлагане: $ 48.81T $ 48.81T $ 48.81T FDV (оценка при пълна реализация): $ 317.99M $ 317.99M $ 317.99M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на VVS Finance (VVS)

Токеномика на VVS Finance (VVS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VVS Finance (VVS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VVS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VVS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VVS, разгледайте цената в реално време на токените VVS!

Прогноза за цената за VVS Искате ли да знаете какъв път може да поеме VVS? Нашата страница за прогноза за цената VVS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VVS сега!

