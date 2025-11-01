Информация за цената за VUSD (VUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.983449 $ 0.983449 $ 0.983449 24-часов нисък $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.983449$ 0.983449 $ 0.983449 24-часов висок $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Рекорд за всички времена $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Най-ниска цена $ 0.96079$ 0.96079 $ 0.96079 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +1.66% Промяна на цената (7д) +0.30% Промяна на цената (7д) +0.30%

Цената в реално време за VUSD (VUSD) е$1. През последните 24 часа VUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.983449 до най-висока стойност $ 1.002, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VUSD е $ 1.044, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.96079.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VUSD има промяна от +0.13% за последния час, +1.66% за 24 часа и +0.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VUSD (VUSD)

Пазарна капитализация $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Циркулиращо предлагане 1.61M 1.61M 1.61M Общо предлагане 1,609,887.481886927 1,609,887.481886927 1,609,887.481886927

Текущата пазарна капитализация на VUSD е $ 1.61M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VUSD е 1.61M, като общото предлагане е 1609887.481886927. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.61M.