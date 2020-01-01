Токеномика на Vulture Peak (VPK) Открийте ключова информация за Vulture Peak (VPK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vulture Peak (VPK) Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together! Официален уебсайт: https://vulturepeak.io/ Бяла книга: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/ Купете VPK сега!

Токеномика и анализ на цената за Vulture Peak (VPK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vulture Peak (VPK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 67.81K $ 67.81K $ 67.81K Общо предлагане: $ 29.90M $ 29.90M $ 29.90M Циркулиращо предлагане: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 500.06K $ 500.06K $ 500.06K Рекорд за всички времена: $ 0.785352 $ 0.785352 $ 0.785352 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01614307 $ 0.01614307 $ 0.01614307 Текуща цена: $ 0.0167244 $ 0.0167244 $ 0.0167244 Научете повече за цената на Vulture Peak (VPK)

Токеномика на Vulture Peak (VPK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vulture Peak (VPK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VPK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VPK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VPK, разгледайте цената в реално време на токените VPK!

Прогноза за цената за VPK Искате ли да знаете какъв път може да поеме VPK? Нашата страница за прогноза за цената VPK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VPK сега!

