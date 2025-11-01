Информация за цената за VR1 (VR1) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.03718439 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.24% Промяна на цената (1д) +4.67% Промяна на цената (7д) +6.41%

Цената в реално време за VR1 (VR1) е--. През последните 24 часа VR1 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VR1 е $ 0.03718439, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VR1 има промяна от +0.24% за последния час, +4.67% за 24 часа и +6.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VR1 (VR1)

Пазарна капитализация $ 7.17K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.52K Циркулиращо предлагане 669.03M Общо предлагане 981,641,692.140954

Текущата пазарна капитализация на VR1 е $ 7.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VR1 е 669.03M, като общото предлагане е 981641692.140954. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.52K.