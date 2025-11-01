Информация за цената за VPay (VPAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01317306 $ 0.01317306 $ 0.01317306 24-часов нисък $ 0.02057584 $ 0.02057584 $ 0.02057584 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01317306$ 0.01317306 $ 0.01317306 24-часов висок $ 0.02057584$ 0.02057584 $ 0.02057584 Рекорд за всички времена $ 0.02635074$ 0.02635074 $ 0.02635074 Най-ниска цена $ 0.00034674$ 0.00034674 $ 0.00034674 Промяна на цената (1ч) +3.07% Промяна на цената (1д) +5.44% Промяна на цената (7д) +202.76% Промяна на цената (7д) +202.76%

Цената в реално време за VPay (VPAY) е$0.01528115. През последните 24 часа VPAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01317306 до най-висока стойност $ 0.02057584, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VPAY е $ 0.02635074, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00034674.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VPAY има промяна от +3.07% за последния час, +5.44% за 24 часа и +202.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VPay (VPAY)

Пазарна капитализация $ 15.38M$ 15.38M $ 15.38M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.38M$ 15.38M $ 15.38M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на VPay е $ 15.38M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VPAY е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.38M.