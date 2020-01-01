Токеномика на Voyager AI (VOYAGE) Открийте ключова информация за Voyager AI (VOYAGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Voyager AI (VOYAGE) Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities. Официален уебсайт: https://www.voyagerai.xyz/ Бяла книга: https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash Купете VOYAGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Voyager AI (VOYAGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Voyager AI (VOYAGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 85.94K $ 85.94K $ 85.94K Общо предлагане: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Циркулиращо предлагане: $ 949.59M $ 949.59M $ 949.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 90.49K $ 90.49K $ 90.49K Рекорд за всички времена: $ 0.00720331 $ 0.00720331 $ 0.00720331 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Voyager AI (VOYAGE)

Токеномика на Voyager AI (VOYAGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Voyager AI (VOYAGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VOYAGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VOYAGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VOYAGE, разгледайте цената в реално време на токените VOYAGE!

