Токеномика на Voucher BNC (VBNC) Открийте ключова информация за Voucher BNC (VBNC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Voucher BNC (VBNC) vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains. Официален уебсайт: https://bifrost.io/ Купете VBNC сега!

Токеномика и анализ на цената за Voucher BNC (VBNC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Voucher BNC (VBNC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 903.47K $ 903.47K $ 903.47K Общо предлагане: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Циркулиращо предлагане: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 903.47K $ 903.47K $ 903.47K Рекорд за всички времена: $ 0.323317 $ 0.323317 $ 0.323317 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.125479 $ 0.125479 $ 0.125479 Текуща цена: $ 0.127318 $ 0.127318 $ 0.127318 Научете повече за цената на Voucher BNC (VBNC)

Токеномика на Voucher BNC (VBNC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Voucher BNC (VBNC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VBNC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VBNC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VBNC, разгледайте цената в реално време на токените VBNC!

Прогноза за цената за VBNC Искате ли да знаете какъв път може да поеме VBNC? Нашата страница за прогноза за цената VBNC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VBNC сега!

