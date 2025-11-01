Информация за цената за Vouch Staked PLS (VPLS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003398 $ 0.00003398 $ 0.00003398 24-часов нисък $ 0.00003595 $ 0.00003595 $ 0.00003595 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003398$ 0.00003398 $ 0.00003398 24-часов висок $ 0.00003595$ 0.00003595 $ 0.00003595 Рекорд за всички времена $ 0.00005175$ 0.00005175 $ 0.00005175 Най-ниска цена $ 0.0000297$ 0.0000297 $ 0.0000297 Промяна на цената (1ч) +0.27% Промяна на цената (1д) +2.05% Промяна на цената (7д) +3.26% Промяна на цената (7д) +3.26%

Цената в реално време за Vouch Staked PLS (VPLS) е$0.0000353. През последните 24 часа VPLS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003398 до най-висока стойност $ 0.00003595, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VPLS е $ 0.00005175, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000297.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VPLS има промяна от +0.27% за последния час, +2.05% за 24 часа и +3.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vouch Staked PLS (VPLS)

Пазарна капитализация $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Циркулиращо предлагане 114.43B 114.43B 114.43B Общо предлагане 114,425,952,683.799 114,425,952,683.799 114,425,952,683.799

Текущата пазарна капитализация на Vouch Staked PLS е $ 4.06M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VPLS е 114.43B, като общото предлагане е 114425952683.799. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.06M.