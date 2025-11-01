БорсаDEX+
Цената в реално време на Vouch Staked PLS днес е 0.0000353 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VPLS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VPLS в MEXC сега.

Цената в реално време за Vouch Staked PLS (VPLS) е$0.0000353. През последните 24 часа VPLS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003398 до най-висока стойност $ 0.00003595, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VPLS е $ 0.00005175, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000297.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VPLS има промяна от +0.27% за последния час, +2.05% за 24 часа и +3.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Текущата пазарна капитализация на Vouch Staked PLS е $ 4.06M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VPLS е 114.43B, като общото предлагане е 114425952683.799. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.06M.

Какво е Vouch Staked PLS (VPLS)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.

The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.

The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.

There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.

A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.

vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.

vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.

There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.

The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Vouch Staked PLS (USD)

Колко ще струва Vouch Staked PLS (VPLS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Vouch Staked PLS (VPLS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Vouch Staked PLS.

Проверете прогнозата за цената за Vouch Staked PLS сега!

Разбирането на токеномиката на Vouch Staked PLS (VPLS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VPLS сега!

Колко струва Vouch Staked PLS (VPLS) днес?
Цената в реално време на VPLS в USD е 0.0000353 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VPLS към USD?
Текущата цена на VPLS към USD е $ 0.0000353. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Vouch Staked PLS?
Пазарната капитализация за VPLS е $ 4.06M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VPLS?
Циркулиращото предлагане на VPLS е 114.43B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VPLS?
VPLS постигна ATH цена от 0.00005175 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VPLS?
VPLS достигна ATL цена от 0.0000297 USD.
Какъв е обемът на търговията на VPLS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VPLS е -- USD.
Ще се повиши ли VPLS тази година?
VPLS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VPLS за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

