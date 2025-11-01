Информация за цената за Vouch (VOUCH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00006102 $ 0.00006102 $ 0.00006102 24-часов нисък $ 0.00006381 $ 0.00006381 $ 0.00006381 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00006102$ 0.00006102 $ 0.00006102 24-часов висок $ 0.00006381$ 0.00006381 $ 0.00006381 Рекорд за всички времена $ 0.00016666$ 0.00016666 $ 0.00016666 Най-ниска цена $ 0.00000841$ 0.00000841 $ 0.00000841 Промяна на цената (1ч) -0.17% Промяна на цената (1д) +1.22% Промяна на цената (7д) +29.66% Промяна на цената (7д) +29.66%

Цената в реално време за Vouch (VOUCH) е$0.00006251. През последните 24 часа VOUCH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00006102 до най-висока стойност $ 0.00006381, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VOUCH е $ 0.00016666, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000841.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VOUCH има промяна от -0.17% за последния час, +1.22% за 24 часа и +29.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vouch (VOUCH)

Пазарна капитализация $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Циркулиращо предлагане 97.63B 97.63B 97.63B Общо предлагане 97,629,742,856.8014 97,629,742,856.8014 97,629,742,856.8014

Текущата пазарна капитализация на Vouch е $ 6.10M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VOUCH е 97.63B, като общото предлагане е 97629742856.8014. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.10M.