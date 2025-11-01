БорсаDEX+
Цената в реално време на Vouch днес е 0.00006251 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VOUCH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VOUCH в MEXC сега.

Vouch цена (VOUCH)

1 VOUCH към USD - цена в реално време:

--
----
+0.80%1D
USD
Vouch (VOUCH) Ценова графика на живо
Информация за цената за Vouch (VOUCH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00006102
$ 0.00006102$ 0.00006102
24-часов нисък
$ 0.00006381
$ 0.00006381$ 0.00006381
24-часов висок

$ 0.00006102
$ 0.00006102$ 0.00006102

$ 0.00006381
$ 0.00006381$ 0.00006381

$ 0.00016666
$ 0.00016666$ 0.00016666

$ 0.00000841
$ 0.00000841$ 0.00000841

-0.17%

+1.22%

+29.66%

+29.66%

Цената в реално време за Vouch (VOUCH) е$0.00006251. През последните 24 часа VOUCH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00006102 до най-висока стойност $ 0.00006381, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VOUCH е $ 0.00016666, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000841.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VOUCH има промяна от -0.17% за последния час, +1.22% за 24 часа и +29.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vouch (VOUCH)

$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M

--
----

$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M

97.63B
97.63B 97.63B

97,629,742,856.8014
97,629,742,856.8014 97,629,742,856.8014

Текущата пазарна капитализация на Vouch е $ 6.10M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VOUCH е 97.63B, като общото предлагане е 97629742856.8014. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.10M.

История на цените за Vouch (VOUCH) USD

През днешния ден промяната в цената на Vouch към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Vouch към USD беше $ -0.0000016153.
През последните 60 дни промяната в цената на Vouch към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Vouch към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.22%
30 дни$ -0.0000016153-2.58%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Vouch (VOUCH)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Vouch (VOUCH) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Vouch (USD)

Колко ще струва Vouch (VOUCH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Vouch (VOUCH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Vouch.

Проверете прогнозата за цената за Vouch сега!

VOUCH към местни валути

Токеномика на Vouch (VOUCH)

Разбирането на токеномиката на Vouch (VOUCH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VOUCH сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Vouch (VOUCH)

Колко струва Vouch (VOUCH) днес?
Цената в реално време на VOUCH в USD е 0.00006251 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VOUCH към USD?
Текущата цена на VOUCH към USD е $ 0.00006251. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Vouch?
Пазарната капитализация за VOUCH е $ 6.10M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VOUCH?
Циркулиращото предлагане на VOUCH е 97.63B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VOUCH?
VOUCH постигна ATH цена от 0.00016666 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VOUCH?
VOUCH достигна ATL цена от 0.00000841 USD.
Какъв е обемът на търговията на VOUCH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VOUCH е -- USD.
Ще се повиши ли VOUCH тази година?
VOUCH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VOUCH за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

