Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Vooz Coin днес е 0.00025907 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VOOZ към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VOOZ в MEXC сега.

Повече за VOOZ

VOOZценова информация

Какво представлява VOOZ

Бяла книга VOOZ

Официален уебсайт на VOOZ

Токеномика на VOOZ

VOOZ ценова прогноза

Vooz Coin Лого

Vooz Coin цена (VOOZ)

Не се намира в списъка

1 VOOZ към USD - цена в реално време:

$0.00025953
-0.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Vooz Coin (VOOZ) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:05:02 (UTC+8)

Информация за цената за Vooz Coin (VOOZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0002551
24-часов нисък
$ 0.00026991
24-часов висок

$ 0.0002551
$ 0.00026991
$ 0.00131691
$ 0.0002551
-0.92%

-0.06%

-8.14%

-8.14%

Цената в реално време за Vooz Coin (VOOZ) е$0.00025907. През последните 24 часа VOOZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0002551 до най-висока стойност $ 0.00026991, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VOOZ е $ 0.00131691, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0002551.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VOOZ има промяна от -0.92% за последния час, -0.06% за 24 часа и -8.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vooz Coin (VOOZ)

$ 258.65K
--
$ 258.65K
998.41M
998,410,184.147502
Текущата пазарна капитализация на Vooz Coin е $ 258.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VOOZ е 998.41M, като общото предлагане е 998410184.147502. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 258.65K.

История на цените за Vooz Coin (VOOZ) USD

През днешния ден промяната в цената на Vooz Coin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Vooz Coin към USD беше $ -0.0000973187.
През последните 60 дни промяната в цената на Vooz Coin към USD беше $ -0.0001452071.
През последните 90 дни промяната в цената на Vooz Coin към USD беше $ -0.0004247658415684978.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.06%
30 дни$ -0.0000973187-37.56%
60 дни$ -0.0001452071-56.04%
90 дни$ -0.0004247658415684978-62.11%

Какво е Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Vooz Coin (USD)

Колко ще струва Vooz Coin (VOOZ) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Vooz Coin (VOOZ) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Vooz Coin.

Проверете прогнозата за цената за Vooz Coin сега!

VOOZ към местни валути

Токеномика на Vooz Coin (VOOZ)

Разбирането на токеномиката на Vooz Coin (VOOZ) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VOOZ сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Vooz Coin (VOOZ)

Колко струва Vooz Coin (VOOZ) днес?
Цената в реално време на VOOZ в USD е 0.00025907 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VOOZ към USD?
Текущата цена на VOOZ към USD е $ 0.00025907. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Vooz Coin?
Пазарната капитализация за VOOZ е $ 258.65K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VOOZ?
Циркулиращото предлагане на VOOZ е 998.41M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VOOZ?
VOOZ постигна ATH цена от 0.00131691 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VOOZ?
VOOZ достигна ATL цена от 0.0002551 USD.
Какъв е обемът на търговията на VOOZ?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VOOZ е -- USD.
Ще се повиши ли VOOZ тази година?
VOOZ може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VOOZ за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Vooz Coin (VOOZ)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

