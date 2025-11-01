Информация за цената за Vooz Coin (VOOZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0002551 $ 0.0002551 $ 0.0002551 24-часов нисък $ 0.00026991 $ 0.00026991 $ 0.00026991 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0002551$ 0.0002551 $ 0.0002551 24-часов висок $ 0.00026991$ 0.00026991 $ 0.00026991 Рекорд за всички времена $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 Най-ниска цена $ 0.0002551$ 0.0002551 $ 0.0002551 Промяна на цената (1ч) -0.92% Промяна на цената (1д) -0.06% Промяна на цената (7д) -8.14% Промяна на цената (7д) -8.14%

Цената в реално време за Vooz Coin (VOOZ) е$0.00025907. През последните 24 часа VOOZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0002551 до най-висока стойност $ 0.00026991, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VOOZ е $ 0.00131691, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0002551.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VOOZ има промяна от -0.92% за последния час, -0.06% за 24 часа и -8.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vooz Coin (VOOZ)

Пазарна капитализация $ 258.65K$ 258.65K $ 258.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 258.65K$ 258.65K $ 258.65K Циркулиращо предлагане 998.41M 998.41M 998.41M Общо предлагане 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

Текущата пазарна капитализация на Vooz Coin е $ 258.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VOOZ е 998.41M, като общото предлагане е 998410184.147502. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 258.65K.