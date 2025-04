Какво е VolumeX (VOLX)

VolumeX.bot provides on-chain bots technologies (SolanaVolumeX and SolanaHolderX) designed to empower Solana projects with automated growth strategies. Our bots are telegram-based, and we provide these tools to streamline crucial aspects of token growth, allowing you to dedicate more resources to core development, marketing, and community building.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!