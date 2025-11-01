Информация за цената за VOLT (XVM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00283312 24-часов висок $ 0.00335717 Рекорд за всички времена $ 0.078437 Най-ниска цена $ 0.00145538 Промяна на цената (1ч) +0.93% Промяна на цената (1д) +6.32% Промяна на цената (7д) -20.13%

Цената в реално време за VOLT (XVM) е$0.0032679. През последните 24 часа XVM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00283312 до най-висока стойност $ 0.00335717, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XVM е $ 0.078437, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00145538.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XVM има промяна от +0.93% за последния час, +6.32% за 24 часа и -20.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VOLT (XVM)

Пазарна капитализация $ 3.27M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.27M Циркулиращо предлагане 999.87M Общо предлагане 999,872,085.234827

Текущата пазарна капитализация на VOLT е $ 3.27M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XVM е 999.87M, като общото предлагане е 999872085.234827. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.27M.