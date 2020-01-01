Токеномика на VolatilityX (VOLTX)
Информация за VolatilityX (VOLTX)
VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an “open Bloomberg”—only here, users don’t pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week.
The motivation is simple: most individuals don’t have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they’re often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What’s more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They’re juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all.
VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance
Токеномика и анализ на цената за VolatilityX (VOLTX)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VolatilityX (VOLTX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на VolatilityX (VOLTX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на VolatilityX (VOLTX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой VOLTX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой VOLTX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на VOLTX, разгледайте цената в реално време на токените VOLTX!
Прогноза за цената за VOLTX
Искате ли да знаете какъв път може да поеме VOLTX? Нашата страница за прогноза за цената VOLTX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
