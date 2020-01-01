Токеномика на Volaris Games (VOLS) Открийте ключова информация за Volaris Games (VOLS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Volaris Games (VOLS) Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem. Официален уебсайт: https://volaris.games/ Бяла книга: https://docs.volaris.games/wp Купете VOLS сега!

Токеномика и анализ на цената за Volaris Games (VOLS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Volaris Games (VOLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 644.87K $ 644.87K $ 644.87K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 417.09M $ 417.09M $ 417.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Рекорд за всички времена: $ 0.03185995 $ 0.03185995 $ 0.03185995 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00128815 $ 0.00128815 $ 0.00128815 Текуща цена: $ 0.00154612 $ 0.00154612 $ 0.00154612 Научете повече за цената на Volaris Games (VOLS)

Токеномика на Volaris Games (VOLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Volaris Games (VOLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VOLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VOLS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VOLS, разгледайте цената в реално време на токените VOLS!

Прогноза за цената за VOLS Искате ли да знаете какъв път може да поеме VOLS? Нашата страница за прогноза за цената VOLS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VOLS сега!

