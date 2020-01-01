Токеномика на Voidz (VDZ) Открийте ключова информация за Voidz (VDZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Voidz (VDZ) VoidZ - Tokenization of Gaming Assets for Players and GPU Rental for Gaming Studios Transform in-game items into real-world assets and get support by AI trading. Experience an ecosystem where play earns its keep. VoidZ is what can be called a Synthetic Liquidity Protocol for Omnichain (Cross-chain) Tokenization that concerns Gaming Real World Assets (RWAs). VoidZ wants to be part of the development of transforming traditional gaming items locked by their game makers into investment and exchange opportunities. Our aim is to unlock the financial potential behind these gaming assets by making them accessible and tradeable as RWA's tokens on the blockchain. In breathtakingly highly valued markets such as CS2 and the in-game skins market in general, there is potential for VoidZ to benefit players, developers, and other stakeholders who see the possibilities of being able to use the blockchain in combination with gaming. Официален уебсайт: https://voidz.app/ Бяла книга: https://voidz.gitbook.io/voidz Купете VDZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Voidz (VDZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Voidz (VDZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 104.46K $ 104.46K $ 104.46K Рекорд за всички времена: $ 0.178726 $ 0.178726 $ 0.178726 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00049198 $ 0.00049198 $ 0.00049198 Текуща цена: $ 0.00104456 $ 0.00104456 $ 0.00104456 Научете повече за цената на Voidz (VDZ)

Токеномика на Voidz (VDZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Voidz (VDZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VDZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VDZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VDZ, разгледайте цената в реално време на токените VDZ!

Прогноза за цената за VDZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме VDZ? Нашата страница за прогноза за цената VDZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VDZ сега!

