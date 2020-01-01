Токеномика на Voice Artificial (VAR) Открийте ключова информация за Voice Artificial (VAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Voice Artificial (VAR) $VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time. Официален уебсайт: https://x.com/voiceartificial

Токеномика и анализ на цената за Voice Artificial (VAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Voice Artificial (VAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.37K $ 14.37K $ 14.37K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.37K $ 14.37K $ 14.37K Рекорд за всички времена: $ 0.00498807 $ 0.00498807 $ 0.00498807 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001363 $ 0.00001363 $ 0.00001363 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Voice Artificial (VAR)

Токеномика на Voice Artificial (VAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Voice Artificial (VAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VAR, разгледайте цената в реално време на токените VAR!

Прогноза за цената за VAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме VAR? Нашата страница за прогноза за цената VAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VAR сега!

