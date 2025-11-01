Информация за цената за VOI Network (VOI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00043624 $ 0.00043624 $ 0.00043624 24-часов нисък $ 0.00045192 $ 0.00045192 $ 0.00045192 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00043624$ 0.00043624 $ 0.00043624 24-часов висок $ 0.00045192$ 0.00045192 $ 0.00045192 Рекорд за всички времена $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 Най-ниска цена $ 0.00037928$ 0.00037928 $ 0.00037928 Промяна на цената (1ч) +0.87% Промяна на цената (1д) +1.62% Промяна на цената (7д) -14.79% Промяна на цената (7д) -14.79%

Цената в реално време за VOI Network (VOI) е$0.00044497. През последните 24 часа VOI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00043624 до най-висока стойност $ 0.00045192, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VOI е $ 0.01353747, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00037928.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VOI има промяна от +0.87% за последния час, +1.62% за 24 часа и -14.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VOI Network (VOI)

Пазарна капитализация $ 878.43K$ 878.43K $ 878.43K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Циркулиращо предлагане 1.97B 1.97B 1.97B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на VOI Network е $ 878.43K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VOI е 1.97B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.45M.