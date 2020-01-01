Токеномика на VNX Gold (VNXAU) Открийте ключова информация за VNX Gold (VNXAU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VNX Gold (VNXAU) VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. Официален уебсайт: https://vnx.li/ Купете VNXAU сега!

Токеномика и анализ на цената за VNX Gold (VNXAU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VNX Gold (VNXAU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Общо предлагане: $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K Циркулиращо предлагане: $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Рекорд за всички времена: $ 116.41 $ 116.41 $ 116.41 Най-ниска стойност за целия период: $ 51.65 $ 51.65 $ 51.65 Текуща цена: $ 109.55 $ 109.55 $ 109.55 Научете повече за цената на VNX Gold (VNXAU)

Токеномика на VNX Gold (VNXAU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VNX Gold (VNXAU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VNXAU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VNXAU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VNXAU, разгледайте цената в реално време на токените VNXAU!

Прогноза за цената за VNXAU Искате ли да знаете какъв път може да поеме VNXAU? Нашата страница за прогноза за цената VNXAU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VNXAU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!