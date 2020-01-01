Токеномика на VNX British Pound (VGBP) Открийте ключова информация за VNX British Pound (VGBP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VNX British Pound (VGBP) VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. Официален уебсайт: http://vnx.io/ Бяла книга: https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf Купете VGBP сега!

Токеномика и анализ на цената за VNX British Pound (VGBP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VNX British Pound (VGBP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 614.78K $ 614.78K $ 614.78K Общо предлагане: $ 458.57K $ 458.57K $ 458.57K Циркулиращо предлагане: $ 458.57K $ 458.57K $ 458.57K FDV (оценка при пълна реализация): $ 614.78K $ 614.78K $ 614.78K Рекорд за всички времена: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Текуща цена: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Научете повече за цената на VNX British Pound (VGBP)

Токеномика на VNX British Pound (VGBP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VNX British Pound (VGBP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VGBP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VGBP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VGBP, разгледайте цената в реално време на токените VGBP!

Прогноза за цената за VGBP Искате ли да знаете какъв път може да поеме VGBP? Нашата страница за прогноза за цената VGBP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VGBP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!