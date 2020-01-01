Токеномика на VNST Stablecoin (VNST) Открийте ключова информация за VNST Stablecoin (VNST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally. Официален уебсайт: https://vnst.io/en Бяла книга: https://whitepaper.vnst.io/vnst/table-of-contents/vnst-whitepaper

Токеномика и анализ на цената за VNST Stablecoin (VNST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VNST Stablecoin (VNST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 323.57K Общо предлагане: $ 8.54B Циркулиращо предлагане: $ 8.54B FDV (оценка при пълна реализация): $ 323.57K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на VNST Stablecoin (VNST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VNST Stablecoin (VNST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VNST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VNST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VNST, разгледайте цената в реално време на токените VNST!

