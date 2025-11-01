БорсаDEX+
Цената в реално време на Vizits Coin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VIZITS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VIZITS в MEXC сега.Цената в реално време на Vizits Coin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VIZITS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VIZITS в MEXC сега.

Повече за VIZITS

VIZITSценова информация

Какво представлява VIZITS

Официален уебсайт на VIZITS

Токеномика на VIZITS

VIZITS ценова прогноза

Vizits Coin Лого

Vizits Coin цена (VIZITS)

Не се намира в списъка

1 VIZITS към USD - цена в реално време:

0.00%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Vizits Coin (VIZITS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:25:53 (UTC+8)

Информация за цената за Vizits Coin (VIZITS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

+0.19%

+0.19%

Цената в реално време за Vizits Coin (VIZITS) е--. През последните 24 часа VIZITS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIZITS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIZITS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vizits Coin (VIZITS)

Текущата пазарна капитализация на Vizits Coin е $ 38.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIZITS е 967.98M, като общото предлагане е 967981114.688692. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 38.99K.

История на цените за Vizits Coin (VIZITS) USD

През днешния ден промяната в цената на Vizits Coin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Vizits Coin към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Vizits Coin към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Vizits Coin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-23.63%
60 дни$ 0-65.10%
90 дни$ 0--

Какво е Vizits Coin (VIZITS)

$VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Vizits Coin (VIZITS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Vizits Coin (USD)

Колко ще струва Vizits Coin (VIZITS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Vizits Coin (VIZITS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Vizits Coin.

Проверете прогнозата за цената за Vizits Coin сега!

VIZITS към местни валути

Токеномика на Vizits Coin (VIZITS)

Разбирането на токеномиката на Vizits Coin (VIZITS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VIZITS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Vizits Coin (VIZITS)

Колко струва Vizits Coin (VIZITS) днес?
Цената в реално време на VIZITS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VIZITS към USD?
Текущата цена на VIZITS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Vizits Coin?
Пазарната капитализация за VIZITS е $ 38.99K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VIZITS?
Циркулиращото предлагане на VIZITS е 967.98M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VIZITS?
VIZITS постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VIZITS?
VIZITS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на VIZITS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VIZITS е -- USD.
Ще се повиши ли VIZITS тази година?
VIZITS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VIZITS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:25:53 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Vizits Coin (VIZITS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

