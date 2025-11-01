Информация за цената за VIVA (VIVA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00419659 $ 0.00419659 $ 0.00419659 24-часов нисък $ 0.00505803 $ 0.00505803 $ 0.00505803 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00419659$ 0.00419659 $ 0.00419659 24-часов висок $ 0.00505803$ 0.00505803 $ 0.00505803 Рекорд за всички времена $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 Най-ниска цена $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 Промяна на цената (1ч) +2.49% Промяна на цената (1д) +8.32% Промяна на цената (7д) -6.18% Промяна на цената (7д) -6.18%

Цената в реално време за VIVA (VIVA) е$0.00458163. През последните 24 часа VIVA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00419659 до най-висока стойност $ 0.00505803, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIVA е $ 0.01138801, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00199132.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIVA има промяна от +2.49% за последния час, +8.32% за 24 часа и -6.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VIVA (VIVA)

Пазарна капитализация $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,996,093.1810415 999,996,093.1810415 999,996,093.1810415

Текущата пазарна капитализация на VIVA е $ 4.59M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIVA е 1000.00M, като общото предлагане е 999996093.1810415. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.59M.