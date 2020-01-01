Токеномика на VitaNova (SHOW) Открийте ключова информация за VitaNova (SHOW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VitaNova (SHOW) Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don't only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment. Официален уебсайт: https://www.vitanova.show/

Токеномика и анализ на цената за VitaNova (SHOW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VitaNova (SHOW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Рекорд за всички времена: $ 0.00596445 $ 0.00596445 $ 0.00596445 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00022148 $ 0.00022148 $ 0.00022148 Текуща цена: $ 0.00140507 $ 0.00140507 $ 0.00140507 Научете повече за цената на VitaNova (SHOW)

Токеномика на VitaNova (SHOW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VitaNova (SHOW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHOW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHOW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHOW, разгледайте цената в реално време на токените SHOW!

