Информация за цената за Visual Workflow AI (FLOWAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001673 $ 0.00001673 $ 0.00001673 24-часов нисък $ 0.00001707 $ 0.00001707 $ 0.00001707 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001673$ 0.00001673 $ 0.00001673 24-часов висок $ 0.00001707$ 0.00001707 $ 0.00001707 Рекорд за всички времена $ 0.00014895$ 0.00014895 $ 0.00014895 Най-ниска цена $ 0.00001582$ 0.00001582 $ 0.00001582 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.16% Промяна на цената (7д) +6.86% Промяна на цената (7д) +6.86%

Цената в реално време за Visual Workflow AI (FLOWAI) е$0.00001697. През последните 24 часа FLOWAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001673 до най-висока стойност $ 0.00001707, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLOWAI е $ 0.00014895, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001582.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLOWAI има промяна от -- за последния час, +1.16% за 24 часа и +6.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Visual Workflow AI (FLOWAI)

Пазарна капитализация $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K Циркулиращо предлагане 951.45M 951.45M 951.45M Общо предлагане 989,425,498.137019 989,425,498.137019 989,425,498.137019

Текущата пазарна капитализация на Visual Workflow AI е $ 16.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FLOWAI е 951.45M, като общото предлагане е 989425498.137019. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.79K.