Информация за цената за Visionaire (VISIONAIRE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004396 $ 0.00004396 $ 0.00004396 24-часов нисък $ 0.00004612 $ 0.00004612 $ 0.00004612 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00004396$ 0.00004396 $ 0.00004396 24-часов висок $ 0.00004612$ 0.00004612 $ 0.00004612 Рекорд за всички времена $ 0.00007015$ 0.00007015 $ 0.00007015 Най-ниска цена $ 0.00004145$ 0.00004145 $ 0.00004145 Промяна на цената (1ч) -1.08% Промяна на цената (1д) +2.16% Промяна на цената (7д) -1.66% Промяна на цената (7д) -1.66%

Цената в реално време за Visionaire (VISIONAIRE) е$0.00004515. През последните 24 часа VISIONAIRE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004396 до най-висока стойност $ 0.00004612, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VISIONAIRE е $ 0.00007015, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004145.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VISIONAIRE има промяна от -1.08% за последния час, +2.16% за 24 часа и -1.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Visionaire (VISIONAIRE)

Пазарна капитализация $ 31.82K$ 31.82K $ 31.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 45.10K$ 45.10K $ 45.10K Циркулиращо предлагане 704.81M 704.81M 704.81M Общо предлагане 998,722,092.312758 998,722,092.312758 998,722,092.312758

Текущата пазарна капитализация на Visionaire е $ 31.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VISIONAIRE е 704.81M, като общото предлагане е 998722092.312758. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 45.10K.