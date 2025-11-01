Информация за цената за VIRTUE (VIRTUE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.209091$ 0.209091 $ 0.209091 Най-ниска цена $ 0.01881819$ 0.01881819 $ 0.01881819 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -2.82% Промяна на цената (7д) -2.82%

Цената в реално време за VIRTUE (VIRTUE) е$0.01900534. През последните 24 часа VIRTUE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIRTUE е $ 0.209091, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01881819.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIRTUE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -2.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VIRTUE (VIRTUE)

Пазарна капитализация $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Циркулиращо предлагане 799.00K 799.00K 799.00K Общо предлагане 849,000.0 849,000.0 849,000.0

Текущата пазарна капитализация на VIRTUE е $ 15.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIRTUE е 799.00K, като общото предлагане е 849000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.14K.