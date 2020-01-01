Токеномика на VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Открийте ключова информация за VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions. Официален уебсайт: https://app.virtubeauty.fun Бяла книга: https://virtubeauty.gitbook.io/virtubeauty-whitepaper Купете VBEA сега!

Токеномика и анализ на цената за VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.80K $ 16.80K $ 16.80K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 960.21M $ 960.21M $ 960.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.50K $ 17.50K $ 17.50K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Токеномика на VirtuBeauty by Virtuals (VBEA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VBEA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VBEA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VBEA, разгледайте цената в реално време на токените VBEA!

Прогноза за цената за VBEA Искате ли да знаете какъв път може да поеме VBEA? Нашата страница за прогноза за цената VBEA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VBEA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!