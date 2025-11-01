Информация за цената за Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00006829 $ 0.00006829 $ 0.00006829 24-часов нисък $ 0.00008518 $ 0.00008518 $ 0.00008518 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00006829$ 0.00006829 $ 0.00006829 24-часов висок $ 0.00008518$ 0.00008518 $ 0.00008518 Рекорд за всички времена $ 0.00013712$ 0.00013712 $ 0.00013712 Най-ниска цена $ 0.00001312$ 0.00001312 $ 0.00001312 Промяна на цената (1ч) -1.01% Промяна на цената (1д) +8.35% Промяна на цената (7д) +10.11% Промяна на цената (7д) +10.11%

Цената в реално време за Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) е$0.00007697. През последните 24 часа VVC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00006829 до най-висока стойност $ 0.00008518, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VVC е $ 0.00013712, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001312.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VVC има промяна от -1.01% за последния час, +8.35% за 24 часа и +10.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Пазарна капитализация $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Virtuals Ventures by Virtuals е $ 77.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VVC е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 77.33K.