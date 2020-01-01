Токеномика на Virtuals Index (VTF) Открийте ключова информация за Virtuals Index (VTF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Virtuals Index (VTF) Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официален уебсайт: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview

Токеномика и анализ на цената за Virtuals Index (VTF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Virtuals Index (VTF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 102.24K $ 102.24K $ 102.24K Общо предлагане: $ 115.64K $ 115.64K $ 115.64K Циркулиращо предлагане: $ 115.64K $ 115.64K $ 115.64K FDV (оценка при пълна реализация): $ 102.24K $ 102.24K $ 102.24K Рекорд за всички времена: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.292969 $ 0.292969 $ 0.292969 Текуща цена: $ 0.88471 $ 0.88471 $ 0.88471 Научете повече за цената на Virtuals Index (VTF)

Токеномика на Virtuals Index (VTF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Virtuals Index (VTF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VTF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VTF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VTF, разгледайте цената в реално време на токените VTF!

Прогноза за цената за VTF Искате ли да знаете какъв път може да поеме VTF? Нашата страница за прогноза за цената VTF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

