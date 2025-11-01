БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Virtual Trade Agent днес е 0.00610483 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VTA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VTA в MEXC сега.Цената в реално време на Virtual Trade Agent днес е 0.00610483 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VTA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VTA в MEXC сега.

Повече за VTA

VTAценова информация

Какво представлява VTA

Официален уебсайт на VTA

Токеномика на VTA

VTA ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Virtual Trade Agent Лого

Virtual Trade Agent цена (VTA)

Не се намира в списъка

1 VTA към USD - цена в реално време:

$0.00610483
$0.00610483$0.00610483
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Virtual Trade Agent (VTA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:44:02 (UTC+8)

Информация за цената за Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.056364
$ 0.056364$ 0.056364

$ 0.00601006
$ 0.00601006$ 0.00601006

--

--

+0.49%

+0.49%

Цената в реално време за Virtual Trade Agent (VTA) е$0.00610483. През последните 24 часа VTA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VTA е $ 0.056364, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00601006.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VTA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Virtual Trade Agent (VTA)

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

--
----

$ 6.10K
$ 6.10K$ 6.10K

950.18K
950.18K 950.18K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Virtual Trade Agent е $ 5.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VTA е 950.18K, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.10K.

История на цените за Virtual Trade Agent (VTA) USD

През днешния ден промяната в цената на Virtual Trade Agent към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Virtual Trade Agent към USD беше $ -0.0002948187.
През последните 60 дни промяната в цената на Virtual Trade Agent към USD беше $ -0.0014073763.
През последните 90 дни промяната в цената на Virtual Trade Agent към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0002948187-4.82%
60 дни$ -0.0014073763-23.05%
90 дни$ 0--

Какво е Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Virtual Trade Agent (VTA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Virtual Trade Agent (USD)

Колко ще струва Virtual Trade Agent (VTA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Virtual Trade Agent (VTA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Virtual Trade Agent.

Проверете прогнозата за цената за Virtual Trade Agent сега!

VTA към местни валути

Токеномика на Virtual Trade Agent (VTA)

Разбирането на токеномиката на Virtual Trade Agent (VTA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VTA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Virtual Trade Agent (VTA)

Колко струва Virtual Trade Agent (VTA) днес?
Цената в реално време на VTA в USD е 0.00610483 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VTA към USD?
Текущата цена на VTA към USD е $ 0.00610483. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Virtual Trade Agent?
Пазарната капитализация за VTA е $ 5.80K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VTA?
Циркулиращото предлагане на VTA е 950.18K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VTA?
VTA постигна ATH цена от 0.056364 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VTA?
VTA достигна ATL цена от 0.00601006 USD.
Какъв е обемът на търговията на VTA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VTA е -- USD.
Ще се повиши ли VTA тази година?
VTA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VTA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:44:02 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Virtual Trade Agent (VTA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,656.22
$109,656.22$109,656.22

-0.51%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,858.89
$3,858.89$3,858.89

-0.05%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02795
$0.02795$0.02795

-13.14%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.28
$187.28$187.28

-0.46%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,858.89
$3,858.89$3,858.89

-0.05%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,656.22
$109,656.22$109,656.22

-0.51%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.28
$187.28$187.28

-0.46%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5074
$2.5074$2.5074

-0.65%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.10
$1,088.10$1,088.10

+0.34%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000802
$0.0000802$0.0000802

+60.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09864
$0.09864$0.09864

+886.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000487
$0.000487$0.000487

+143.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000101
$0.00000101$0.00000101

+57.81%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7956
$0.7956$0.7956

+54.57%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%