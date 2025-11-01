Информация за цената за Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Най-ниска цена $ 0.00601006$ 0.00601006 $ 0.00601006 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.49% Промяна на цената (7д) +0.49%

Цената в реално време за Virtual Trade Agent (VTA) е$0.00610483. През последните 24 часа VTA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VTA е $ 0.056364, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00601006.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VTA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Virtual Trade Agent (VTA)

Пазарна капитализация $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K Циркулиращо предлагане 950.18K 950.18K 950.18K Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Virtual Trade Agent е $ 5.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VTA е 950.18K, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.10K.