Токеномика на Virtu by Virtuals (VIRTU) Открийте ключова информация за Virtu by Virtuals (VIRTU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Virtu by Virtuals (VIRTU) Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Официален уебсайт: https://virtuai.ink/

Токеномика и анализ на цената за Virtu by Virtuals (VIRTU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Virtu by Virtuals (VIRTU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 176.29K $ 176.29K $ 176.29K Общо предлагане: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Циркулиращо предлагане: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 176.29K $ 176.29K $ 176.29K Рекорд за всички времена: $ 0.01073685 $ 0.01073685 $ 0.01073685 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00012703 $ 0.00012703 $ 0.00012703 Текуща цена: $ 0.00017653 $ 0.00017653 $ 0.00017653 Научете повече за цената на Virtu by Virtuals (VIRTU)

Токеномика на Virtu by Virtuals (VIRTU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Virtu by Virtuals (VIRTU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VIRTU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VIRTU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VIRTU, разгледайте цената в реално време на токените VIRTU!

Прогноза за цената за VIRTU Искате ли да знаете какъв път може да поеме VIRTU? Нашата страница за прогноза за цената VIRTU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VIRTU сега!

