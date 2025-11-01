Информация за цената за Virgen (VIRGEN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00061392 $ 0.00061392 $ 0.00061392 24-часов нисък $ 0.00096648 $ 0.00096648 $ 0.00096648 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00061392$ 0.00061392 $ 0.00061392 24-часов висок $ 0.00096648$ 0.00096648 $ 0.00096648 Рекорд за всички времена $ 0.03441068$ 0.03441068 $ 0.03441068 Най-ниска цена $ 0.00016912$ 0.00016912 $ 0.00016912 Промяна на цената (1ч) +3.41% Промяна на цената (1д) +29.64% Промяна на цената (7д) +21.15% Промяна на цената (7д) +21.15%

Цената в реално време за Virgen (VIRGEN) е$0.00079589. През последните 24 часа VIRGEN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00061392 до най-висока стойност $ 0.00096648, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIRGEN е $ 0.03441068, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00016912.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIRGEN има промяна от +3.41% за последния час, +29.64% за 24 часа и +21.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Virgen (VIRGEN)

Пазарна капитализация $ 795.89K$ 795.89K $ 795.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 795.89K$ 795.89K $ 795.89K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Virgen е $ 795.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIRGEN е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 795.89K.