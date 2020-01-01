Токеномика на VIORA IS ONLINE (VIORA) Открийте ключова информация за VIORA IS ONLINE (VIORA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VIORA IS ONLINE (VIORA) 👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning. Официален уебсайт: https://viorasol.xyz/ Купете VIORA сега!

Токеномика и анализ на цената за VIORA IS ONLINE (VIORA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VIORA IS ONLINE (VIORA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.53K $ 17.53K $ 17.53K Общо предлагане: $ 998.25M $ 998.25M $ 998.25M Циркулиращо предлагане: $ 998.25M $ 998.25M $ 998.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.53K $ 17.53K $ 17.53K Рекорд за всички времена: $ 0.00247063 $ 0.00247063 $ 0.00247063 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на VIORA IS ONLINE (VIORA)

Токеномика на VIORA IS ONLINE (VIORA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VIORA IS ONLINE (VIORA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VIORA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VIORA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VIORA, разгледайте цената в реално време на токените VIORA!

Прогноза за цената за VIORA Искате ли да знаете какъв път може да поеме VIORA? Нашата страница за прогноза за цената VIORA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VIORA сега!

