Информация за цената за Vies Token (VIES) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00080695 $ 0.00080695 $ 0.00080695 24-часов нисък $ 0.00084673 $ 0.00084673 $ 0.00084673 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00080695$ 0.00080695 $ 0.00080695 24-часов висок $ 0.00084673$ 0.00084673 $ 0.00084673 Рекорд за всички времена $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 Най-ниска цена $ 0.00071561$ 0.00071561 $ 0.00071561 Промяна на цената (1ч) +0.24% Промяна на цената (1д) +0.48% Промяна на цената (7д) -20.05% Промяна на цената (7д) -20.05%

Цената в реално време за Vies Token (VIES) е$0.000815. През последните 24 часа VIES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00080695 до най-висока стойност $ 0.00084673, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIES е $ 0.01529872, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00071561.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIES има промяна от +0.24% за последния час, +0.48% за 24 часа и -20.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vies Token (VIES)

Пазарна капитализация $ 657.20K$ 657.20K $ 657.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 657.20K$ 657.20K $ 657.20K Циркулиращо предлагане 806.38M 806.38M 806.38M Общо предлагане 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Текущата пазарна капитализация на Vies Token е $ 657.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIES е 806.38M, като общото предлагане е 806378225.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 657.20K.