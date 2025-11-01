Информация за цената за VIDT DAO (VIDT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.072876$ 0.072876 $ 0.072876 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.74% Промяна на цената (1д) +236.22% Промяна на цената (7д) -35.31% Промяна на цената (7д) -35.31%

Цената в реално време за VIDT DAO (VIDT) е--. През последните 24 часа VIDT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIDT е $ 0.072876, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIDT има промяна от -0.74% за последния час, +236.22% за 24 часа и -35.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VIDT DAO (VIDT)

Пазарна капитализация $ 44.33K$ 44.33K $ 44.33K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 50.96K$ 50.96K $ 50.96K Циркулиращо предлагане 869.80M 869.80M 869.80M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на VIDT DAO е $ 44.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIDT е 869.80M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 50.96K.