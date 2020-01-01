Токеномика на Victorai by Virtuals (VCTRAI) Открийте ключова информация за Victorai by Virtuals (VCTRAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Victorai by Virtuals (VCTRAI) Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media. Официален уебсайт: https://www.sportsaigents.com/ Купете VCTRAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Victorai by Virtuals (VCTRAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Victorai by Virtuals (VCTRAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 315.13K $ 315.13K $ 315.13K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 315.13K $ 315.13K $ 315.13K Рекорд за всички времена: $ 0.00212508 $ 0.00212508 $ 0.00212508 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00031513 $ 0.00031513 $ 0.00031513 Научете повече за цената на Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Токеномика на Victorai by Virtuals (VCTRAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Victorai by Virtuals (VCTRAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VCTRAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VCTRAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VCTRAI, разгледайте цената в реално време на токените VCTRAI!

Прогноза за цената за VCTRAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме VCTRAI? Нашата страница за прогноза за цената VCTRAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VCTRAI сега!

