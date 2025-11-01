Victor цена (VICTOR)
+0.13%
+1.27%
-2.00%
-2.00%
Цената в реално време за Victor (VICTOR) е$0.00000688. През последните 24 часа VICTOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000675 до най-висока стойност $ 0.00000688, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VICTOR е $ 0.00014396, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000661.
Що се отнася до краткосрочното представяне, VICTOR има промяна от +0.13% за последния час, +1.27% за 24 часа и -2.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Victor е $ 6.87K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VICTOR е 999.49M, като общото предлагане е 999489664.444038. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.87K.
През днешния ден промяната в цената на Victor към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Victor към USD беше $ -0.0000019122.
През последните 60 дни промяната в цената на Victor към USD беше $ -0.0000062089.
През последните 90 дни промяната в цената на Victor към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+1.27%
|30 дни
|$ -0.0000019122
|-27.79%
|60 дни
|$ -0.0000062089
|-90.24%
|90 дни
|$ 0
|--
On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.
As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.
People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.
Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.
In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.
MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!
Колко ще струва Victor (VICTOR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Victor (VICTOR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Victor.
Проверете прогнозата за цената за Victor сега!
Разбирането на токеномиката на Victor (VICTOR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VICTOR сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия