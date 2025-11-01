Информация за цената за Victor (VICTOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000675 $ 0.00000675 $ 0.00000675 24-часов нисък $ 0.00000688 $ 0.00000688 $ 0.00000688 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000675$ 0.00000675 $ 0.00000675 24-часов висок $ 0.00000688$ 0.00000688 $ 0.00000688 Рекорд за всички времена $ 0.00014396$ 0.00014396 $ 0.00014396 Най-ниска цена $ 0.00000661$ 0.00000661 $ 0.00000661 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +1.27% Промяна на цената (7д) -2.00% Промяна на цената (7д) -2.00%

Цената в реално време за Victor (VICTOR) е$0.00000688. През последните 24 часа VICTOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000675 до най-висока стойност $ 0.00000688, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VICTOR е $ 0.00014396, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000661.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VICTOR има промяна от +0.13% за последния час, +1.27% за 24 часа и -2.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Victor (VICTOR)

Пазарна капитализация $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Циркулиращо предлагане 999.49M 999.49M 999.49M Общо предлагане 999,489,664.444038 999,489,664.444038 999,489,664.444038

Текущата пазарна капитализация на Victor е $ 6.87K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VICTOR е 999.49M, като общото предлагане е 999489664.444038. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.87K.