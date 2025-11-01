БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Victor днес е 0.00000688 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VICTOR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VICTOR в MEXC сега.Цената в реално време на Victor днес е 0.00000688 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VICTOR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VICTOR в MEXC сега.

Повече за VICTOR

VICTORценова информация

Какво представлява VICTOR

Официален уебсайт на VICTOR

Токеномика на VICTOR

VICTOR ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Victor Лого

Victor цена (VICTOR)

Не се намира в списъка

1 VICTOR към USD - цена в реално време:

--
----
+1.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Victor (VICTOR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:43:43 (UTC+8)

Информация за цената за Victor (VICTOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000675
$ 0.00000675$ 0.00000675
24-часов нисък
$ 0.00000688
$ 0.00000688$ 0.00000688
24-часов висок

$ 0.00000675
$ 0.00000675$ 0.00000675

$ 0.00000688
$ 0.00000688$ 0.00000688

$ 0.00014396
$ 0.00014396$ 0.00014396

$ 0.00000661
$ 0.00000661$ 0.00000661

+0.13%

+1.27%

-2.00%

-2.00%

Цената в реално време за Victor (VICTOR) е$0.00000688. През последните 24 часа VICTOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000675 до най-висока стойност $ 0.00000688, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VICTOR е $ 0.00014396, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000661.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VICTOR има промяна от +0.13% за последния час, +1.27% за 24 часа и -2.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Victor (VICTOR)

$ 6.87K
$ 6.87K$ 6.87K

--
----

$ 6.87K
$ 6.87K$ 6.87K

999.49M
999.49M 999.49M

999,489,664.444038
999,489,664.444038 999,489,664.444038

Текущата пазарна капитализация на Victor е $ 6.87K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VICTOR е 999.49M, като общото предлагане е 999489664.444038. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.87K.

История на цените за Victor (VICTOR) USD

През днешния ден промяната в цената на Victor към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Victor към USD беше $ -0.0000019122.
През последните 60 дни промяната в цената на Victor към USD беше $ -0.0000062089.
През последните 90 дни промяната в цената на Victor към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.27%
30 дни$ -0.0000019122-27.79%
60 дни$ -0.0000062089-90.24%
90 дни$ 0--

Какво е Victor (VICTOR)

On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.

As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.

People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.

Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.

In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Victor (VICTOR) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Victor (USD)

Колко ще струва Victor (VICTOR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Victor (VICTOR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Victor.

Проверете прогнозата за цената за Victor сега!

VICTOR към местни валути

Токеномика на Victor (VICTOR)

Разбирането на токеномиката на Victor (VICTOR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VICTOR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Victor (VICTOR)

Колко струва Victor (VICTOR) днес?
Цената в реално време на VICTOR в USD е 0.00000688 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VICTOR към USD?
Текущата цена на VICTOR към USD е $ 0.00000688. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Victor?
Пазарната капитализация за VICTOR е $ 6.87K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VICTOR?
Циркулиращото предлагане на VICTOR е 999.49M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VICTOR?
VICTOR постигна ATH цена от 0.00014396 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VICTOR?
VICTOR достигна ATL цена от 0.00000661 USD.
Какъв е обемът на търговията на VICTOR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VICTOR е -- USD.
Ще се повиши ли VICTOR тази година?
VICTOR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VICTOR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:43:43 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Victor (VICTOR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,656.22
$109,656.22$109,656.22

-0.51%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,859.04
$3,859.04$3,859.04

-0.04%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02807
$0.02807$0.02807

-12.77%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.32
$187.32$187.32

-0.44%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,859.04
$3,859.04$3,859.04

-0.04%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,656.22
$109,656.22$109,656.22

-0.51%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.32
$187.32$187.32

-0.44%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5082
$2.5082$2.5082

-0.62%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.11
$1,088.11$1,088.11

+0.34%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000808
$0.0000808$0.0000808

+61.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09852
$0.09852$0.09852

+885.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000510
$0.000510$0.000510

+155.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000101
$0.00000101$0.00000101

+57.81%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7956
$0.7956$0.7956

+54.57%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%