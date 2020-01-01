Токеномика на Viction Bridged USDT (USDT) Открийте ключова информация за Viction Bridged USDT (USDT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Viction Bridged USDT (USDT) Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility. Официален уебсайт: https://arken.ag/bridge

Токеномика и анализ на цената за Viction Bridged USDT (USDT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Viction Bridged USDT (USDT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 75.89K $ 75.89K $ 75.89K Общо предлагане: $ 75.89K $ 75.89K $ 75.89K Циркулиращо предлагане: $ 75.89K $ 75.89K $ 75.89K FDV (оценка при пълна реализация): $ 75.89K $ 75.89K $ 75.89K Рекорд за всички времена: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.494536 $ 0.494536 $ 0.494536 Текуща цена: $ 0.999958 $ 0.999958 $ 0.999958 Научете повече за цената на Viction Bridged USDT (USDT)

Токеномика на Viction Bridged USDT (USDT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Viction Bridged USDT (USDT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDT, разгледайте цената в реално време на токените USDT!

