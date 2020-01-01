Токеномика на ViciCoin (VCNT) Открийте ключова информация за ViciCoin (VCNT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ViciCoin (VCNT) ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT. Официален уебсайт: https://vicicoin.io/ Бяла книга: https://vicimarket.io/static/VicCoin_whitepaper.pdf Купете VCNT сега!

Токеномика и анализ на цената за ViciCoin (VCNT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ViciCoin (VCNT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 107.80M $ 107.80M $ 107.80M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 189.25M $ 189.25M $ 189.25M Рекорд за всички времена: $ 25.01 $ 25.01 $ 25.01 Най-ниска стойност за целия период: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Текуща цена: $ 18.93 $ 18.93 $ 18.93 Научете повече за цената на ViciCoin (VCNT)

Токеномика на ViciCoin (VCNT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ViciCoin (VCNT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VCNT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VCNT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VCNT, разгледайте цената в реално време на токените VCNT!

