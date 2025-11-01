Информация за цената за Vibing Cat Coin (VIBECOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00026981 $ 0.00026981 $ 0.00026981 24-часов нисък $ 0.00033127 $ 0.00033127 $ 0.00033127 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00026981$ 0.00026981 $ 0.00026981 24-часов висок $ 0.00033127$ 0.00033127 $ 0.00033127 Рекорд за всички времена $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 Най-ниска цена $ 0.00007988$ 0.00007988 $ 0.00007988 Промяна на цената (1ч) +4.50% Промяна на цената (1д) -0.90% Промяна на цената (7д) -23.87% Промяна на цената (7д) -23.87%

Цената в реално време за Vibing Cat Coin (VIBECOIN) е$0.00028199. През последните 24 часа VIBECOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00026981 до най-висока стойност $ 0.00033127, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIBECOIN е $ 0.00210965, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007988.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIBECOIN има промяна от +4.50% за последния час, -0.90% за 24 часа и -23.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Пазарна капитализация $ 281.89K$ 281.89K $ 281.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 281.89K$ 281.89K $ 281.89K Циркулиращо предлагане 999.62M 999.62M 999.62M Общо предлагане 999,622,813.5815979 999,622,813.5815979 999,622,813.5815979

Текущата пазарна капитализация на Vibing Cat Coin е $ 281.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIBECOIN е 999.62M, като общото предлагане е 999622813.5815979. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 281.89K.