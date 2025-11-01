БорсаDEX+
Цената в реално време на Vibey Turtle днес е 0.00012213 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VIBEY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VIBEY в MEXC сега.

Повече за VIBEY

VIBEYценова информация

Какво представлява VIBEY

Бяла книга VIBEY

Официален уебсайт на VIBEY

Токеномика на VIBEY

VIBEY ценова прогноза

Vibey Turtle Лого

Vibey Turtle цена (VIBEY)

Не се намира в списъка

1 VIBEY към USD - цена в реално време:

$0.00012213
$0.00012213$0.00012213
-13.30%1D
Vibey Turtle (VIBEY) Ценова графика на живо
Информация за цената за Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00012018
$ 0.00012018$ 0.00012018
24-часов нисък
$ 0.00015171
$ 0.00015171$ 0.00015171
24-часов висок

$ 0.00012018
$ 0.00012018$ 0.00012018

$ 0.00015171
$ 0.00015171$ 0.00015171

$ 0.0007707
$ 0.0007707$ 0.0007707

$ 0.00006775
$ 0.00006775$ 0.00006775

-2.85%

-13.29%

+59.18%

+59.18%

Цената в реално време за Vibey Turtle (VIBEY) е$0.00012213. През последните 24 часа VIBEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012018 до най-висока стойност $ 0.00015171, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIBEY е $ 0.0007707, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006775.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIBEY има промяна от -2.85% за последния час, -13.29% за 24 часа и +59.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vibey Turtle (VIBEY)

$ 117.61K
$ 117.61K$ 117.61K

--
----

$ 117.61K
$ 117.61K$ 117.61K

963.01M
963.01M 963.01M

963,007,798.352082
963,007,798.352082 963,007,798.352082

Текущата пазарна капитализация на Vibey Turtle е $ 117.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIBEY е 963.01M, като общото предлагане е 963007798.352082. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 117.61K.

История на цените за Vibey Turtle (VIBEY) USD

През днешния ден промяната в цената на Vibey Turtle към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Vibey Turtle към USD беше $ +0.0000019006.
През последните 60 дни промяната в цената на Vibey Turtle към USD беше $ -0.0000412235.
През последните 90 дни промяната в цената на Vibey Turtle към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-13.29%
30 дни$ +0.0000019006+1.56%
60 дни$ -0.0000412235-33.75%
90 дни$ 0--

Какво е Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Vibey Turtle (USD)

Колко ще струва Vibey Turtle (VIBEY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Vibey Turtle (VIBEY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Vibey Turtle.

Проверете прогнозата за цената за Vibey Turtle сега!

VIBEY към местни валути

Токеномика на Vibey Turtle (VIBEY)

Разбирането на токеномиката на Vibey Turtle (VIBEY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VIBEY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Vibey Turtle (VIBEY)

Колко струва Vibey Turtle (VIBEY) днес?
Цената в реално време на VIBEY в USD е 0.00012213 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VIBEY към USD?
Текущата цена на VIBEY към USD е $ 0.00012213. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Vibey Turtle?
Пазарната капитализация за VIBEY е $ 117.61K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VIBEY?
Циркулиращото предлагане на VIBEY е 963.01M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VIBEY?
VIBEY постигна ATH цена от 0.0007707 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VIBEY?
VIBEY достигна ATL цена от 0.00006775 USD.
Какъв е обемът на търговията на VIBEY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VIBEY е -- USD.
Ще се повиши ли VIBEY тази година?
VIBEY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VIBEY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Vibey Turtle (VIBEY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

