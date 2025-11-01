Информация за цената за Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00012018 $ 0.00012018 $ 0.00012018 24-часов нисък $ 0.00015171 $ 0.00015171 $ 0.00015171 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00012018$ 0.00012018 $ 0.00012018 24-часов висок $ 0.00015171$ 0.00015171 $ 0.00015171 Рекорд за всички времена $ 0.0007707$ 0.0007707 $ 0.0007707 Най-ниска цена $ 0.00006775$ 0.00006775 $ 0.00006775 Промяна на цената (1ч) -2.85% Промяна на цената (1д) -13.29% Промяна на цената (7д) +59.18% Промяна на цената (7д) +59.18%

Цената в реално време за Vibey Turtle (VIBEY) е$0.00012213. През последните 24 часа VIBEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012018 до най-висока стойност $ 0.00015171, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIBEY е $ 0.0007707, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006775.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIBEY има промяна от -2.85% за последния час, -13.29% за 24 часа и +59.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vibey Turtle (VIBEY)

Пазарна капитализация $ 117.61K$ 117.61K $ 117.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 117.61K$ 117.61K $ 117.61K Циркулиращо предлагане 963.01M 963.01M 963.01M Общо предлагане 963,007,798.352082 963,007,798.352082 963,007,798.352082

Текущата пазарна капитализация на Vibey Turtle е $ 117.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIBEY е 963.01M, като общото предлагане е 963007798.352082. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 117.61K.