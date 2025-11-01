Информация за цената за Vibe Coding Meta (VIBECODER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004703 $ 0.00005314 24-часов нисък $ 0.00004703 24-часов висок $ 0.00005314 Рекорд за всички времена $ 0.00065667 Най-ниска цена $ 0.00004703 Промяна на цената (1ч) -0.76% Промяна на цената (1д) +3.65% Промяна на цената (7д) -27.16%

Цената в реално време за Vibe Coding Meta (VIBECODER) е$0.00005206. През последните 24 часа VIBECODER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004703 до най-висока стойност $ 0.00005314, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIBECODER е $ 0.00065667, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004703.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIBECODER има промяна от -0.76% за последния час, +3.65% за 24 часа и -27.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Пазарна капитализация $ 50.49K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 50.49K Циркулиращо предлагане 969.94M Общо предлагане 969,944,053.276032

Текущата пазарна капитализация на Vibe Coding Meta е $ 50.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIBECODER е 969.94M, като общото предлагане е 969944053.276032. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 50.49K.