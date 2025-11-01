БорсаDEX+
Цената в реално време на Vibe Coding Meta днес е 0.00005206 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VIBECODER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VIBECODER в MEXC сега.Цената в реално време на Vibe Coding Meta днес е 0.00005206 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VIBECODER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VIBECODER в MEXC сега.

Повече за VIBECODER

VIBECODERценова информация

Какво представлява VIBECODER

Официален уебсайт на VIBECODER

Токеномика на VIBECODER

VIBECODER ценова прогноза

Vibe Coding Meta Лого

Vibe Coding Meta цена (VIBECODER)

Не се намира в списъка

1 VIBECODER към USD - цена в реално време:

--
----
+3.60%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица.
Vibe Coding Meta (VIBECODER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:04:40 (UTC+8)

Информация за цената за Vibe Coding Meta (VIBECODER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00004703
24-часов нисък
$ 0.00005314
24-часов висок

$ 0.00004703
$ 0.00005314
$ 0.00065667
$ 0.00004703
-0.76%

+3.65%

-27.16%

-27.16%

Цената в реално време за Vibe Coding Meta (VIBECODER) е$0.00005206. През последните 24 часа VIBECODER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004703 до най-висока стойност $ 0.00005314, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VIBECODER е $ 0.00065667, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004703.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VIBECODER има промяна от -0.76% за последния час, +3.65% за 24 часа и -27.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vibe Coding Meta (VIBECODER)

$ 50.49K
--
$ 50.49K
969.94M
969,944,053.276032
Текущата пазарна капитализация на Vibe Coding Meta е $ 50.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VIBECODER е 969.94M, като общото предлагане е 969944053.276032. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 50.49K.

История на цените за Vibe Coding Meta (VIBECODER) USD

През днешния ден промяната в цената на Vibe Coding Meta към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Vibe Coding Meta към USD беше $ -0.0000341007.
През последните 60 дни промяната в цената на Vibe Coding Meta към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Vibe Coding Meta към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.65%
30 дни$ -0.0000341007-65.50%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Meta Alchemist vibe coding and building live with 0 coding experience.

Disclaimer: This token is not affiliated with any of my companies. I'm doing this strictly to inspire more people to build via vibe coding and ai tools.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Vibe Coding Meta (VIBECODER) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Vibe Coding Meta (USD)

Колко ще струва Vibe Coding Meta (VIBECODER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Vibe Coding Meta (VIBECODER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Vibe Coding Meta.

Проверете прогнозата за цената за Vibe Coding Meta сега!

VIBECODER към местни валути

Токеномика на Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Разбирането на токеномиката на Vibe Coding Meta (VIBECODER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VIBECODER сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Колко струва Vibe Coding Meta (VIBECODER) днес?
Цената в реално време на VIBECODER в USD е 0.00005206 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VIBECODER към USD?
Текущата цена на VIBECODER към USD е $ 0.00005206. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Vibe Coding Meta?
Пазарната капитализация за VIBECODER е $ 50.49K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VIBECODER?
Циркулиращото предлагане на VIBECODER е 969.94M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VIBECODER?
VIBECODER постигна ATH цена от 0.00065667 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VIBECODER?
VIBECODER достигна ATL цена от 0.00004703 USD.
Какъв е обемът на търговията на VIBECODER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VIBECODER е -- USD.
Ще се повиши ли VIBECODER тази година?
VIBECODER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VIBECODER за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

