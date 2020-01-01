Токеномика на Vetter (VETTER) Открийте ключова информация за Vetter (VETTER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vetter (VETTER) Vetter Token, where crowdsourcing meets a.i. and gamification to empower the crypto investor. Reinventing the Crypto Research Game. Vetter Token, helping crypto insiders become a better Vetter. Crypto Calendar helps identify the projects most likely to 2x to 1000x based on poster history. Vetter Token (VETTER) makes crypto research fun! With a proven use case, the dApp highlights projects worth researching by ranking the poster’s performance. Add in compensation, points, tipping and a bad-ass interface, and you have the best crypto research tool at your fingertips. Официален уебсайт: https://vetter.ai/ Купете VETTER сега!

Токеномика и анализ на цената за Vetter (VETTER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vetter (VETTER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 166.86K $ 166.86K $ 166.86K Рекорд за всички времена: $ 0.02116124 $ 0.02116124 $ 0.02116124 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00003265 $ 0.00003265 $ 0.00003265 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Vetter (VETTER)

Токеномика на Vetter (VETTER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vetter (VETTER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VETTER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VETTER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VETTER, разгледайте цената в реално време на токените VETTER!

Прогноза за цената за VETTER Искате ли да знаете какъв път може да поеме VETTER? Нашата страница за прогноза за цената VETTER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VETTER сега!

