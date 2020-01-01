Токеномика на Vetter Skylabs (VSL) Открийте ключова информация за Vetter Skylabs (VSL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vetter Skylabs (VSL) Skylabs is powered by its native BEP-20 token (VSL) and houses two independently functioning launchpad platforms — Launchpad and Vsale. Stakers of VSL get allocations in Launchpad projects and royalties from shared revenue generated from the VSL buy-sell tax and launchpads. Stakers receive 100% of the VSL buy tax and 33.33% of the sell tax, as well as 20% of revenue generated from both Launchpads. Only VSL stakers can participate in top-tier projects launching off Skylabs Launchpad. Vsale follows the standard "open launch" model giving developers a hub to launch projects to the public while locking liquidity. The founding team consists of Robyn Linn, Mike Klinger and Jeremy James. All with years of experience in cryptocurrency projects. Официален уебсайт: https://vetter.ai/skylabs/

Токеномика и анализ на цената за Vetter Skylabs (VSL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vetter Skylabs (VSL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: $ 25.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 311.28K Рекорд за всички времена: $ 0.00029762 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000808 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Vetter Skylabs (VSL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vetter Skylabs (VSL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VSL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VSL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

