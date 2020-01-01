Токеномика на VetMe (VETME) Открийте ключова информация за VetMe (VETME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients. Официален уебсайт: https://vetmeblock.com

Токеномика и анализ на цената за VetMe (VETME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VetMe (VETME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 345.74K $ 345.74K $ 345.74K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 977.33M $ 977.33M $ 977.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 353.76K $ 353.76K $ 353.76K Рекорд за всички времена: $ 0.00537621 $ 0.00537621 $ 0.00537621 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0003531 $ 0.0003531 $ 0.0003531 Научете повече за цената на VetMe (VETME)

Токеномика на VetMe (VETME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VetMe (VETME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VETME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VETME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VETME, разгледайте цената в реално време на токените VETME!

Прогноза за цената за VETME Искате ли да знаете какъв път може да поеме VETME? Нашата страница за прогноза за цената VETME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

