Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives. Официален уебсайт: https://vetsforthecause.com

Токеномика и анализ на цената за Veterans for the Cause (VETS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Veterans for the Cause (VETS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M Рекорд за всички времена: $ 0.073523 $ 0.073523 $ 0.073523 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04004466 $ 0.04004466 $ 0.04004466 Текуща цена: $ 0.04272594 $ 0.04272594 $ 0.04272594 Научете повече за цената на Veterans for the Cause (VETS)

Токеномика на Veterans for the Cause (VETS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Veterans for the Cause (VETS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VETS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VETS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VETS, разгледайте цената в реално време на токените VETS!

Прогноза за цената за VETS Искате ли да знаете какъв път може да поеме VETS? Нашата страница за прогноза за цената VETS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VETS сега!

