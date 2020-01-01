Токеномика на Vestra DAO (VSTR) Открийте ключова информация за Vestra DAO (VSTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vestra DAO (VSTR) VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. Официален уебсайт: https://vestradao.com/ Бяла книга: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf Купете VSTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Vestra DAO (VSTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vestra DAO (VSTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.92M $ 10.92M $ 10.92M Общо предлагане: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (оценка при пълна реализация): $ 341.96M $ 341.96M $ 341.96M Рекорд за всички времена: $ 0.01653066 $ 0.01653066 $ 0.01653066 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00143796 $ 0.00143796 $ 0.00143796 Текуща цена: $ 0.00684772 $ 0.00684772 $ 0.00684772 Научете повече за цената на Vestra DAO (VSTR)

Токеномика на Vestra DAO (VSTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vestra DAO (VSTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VSTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VSTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VSTR, разгледайте цената в реално време на токените VSTR!

Прогноза за цената за VSTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме VSTR? Нашата страница за прогноза за цената VSTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VSTR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!