Токеномика на Vertical AI (VERTAI) Открийте ключова информация за Vertical AI (VERTAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vertical AI (VERTAI) Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting. Официален уебсайт: https://www.verticalstudio.ai/ Бяла книга: https://docs.verticalstudio.ai/ Купете VERTAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Vertical AI (VERTAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vertical AI (VERTAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.25M $ 27.25M $ 27.25M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.25M $ 27.25M $ 27.25M Рекорд за всички времена: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.014562 $ 0.014562 $ 0.014562 Текуща цена: $ 0.272514 $ 0.272514 $ 0.272514 Научете повече за цената на Vertical AI (VERTAI)

Токеномика на Vertical AI (VERTAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vertical AI (VERTAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VERTAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VERTAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VERTAI, разгледайте цената в реално време на токените VERTAI!

Прогноза за цената за VERTAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме VERTAI? Нашата страница за прогноза за цената VERTAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VERTAI сега!

