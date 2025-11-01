Информация за цената за Verse World (VERSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.116967 $ 0.116967 $ 0.116967 24-часов нисък $ 0.122734 $ 0.122734 $ 0.122734 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.116967$ 0.116967 $ 0.116967 24-часов висок $ 0.122734$ 0.122734 $ 0.122734 Рекорд за всички времена $ 0.910916$ 0.910916 $ 0.910916 Най-ниска цена $ 0.115665$ 0.115665 $ 0.115665 Промяна на цената (1ч) -0.29% Промяна на цената (1д) +0.64% Промяна на цената (7д) -5.21% Промяна на цената (7д) -5.21%

Цената в реално време за Verse World (VERSE) е$0.119504. През последните 24 часа VERSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.116967 до най-висока стойност $ 0.122734, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VERSE е $ 0.910916, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.115665.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VERSE има промяна от -0.29% за последния час, +0.64% за 24 часа и -5.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Verse World (VERSE)

Пазарна капитализация $ 11.99M$ 11.99M $ 11.99M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 119.87M$ 119.87M $ 119.87M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 999,999,754.881583 999,999,754.881583 999,999,754.881583

Текущата пазарна капитализация на Verse World е $ 11.99M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VERSE е 100.00M, като общото предлагане е 999999754.881583. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 119.87M.